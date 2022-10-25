Среди футболистов MVP 9-го тура стал Роман Дебелко. Дубль нападающего принес Кривбассу первую победу в сезоне – команда Юрия Вернидуба обыграла Ингулец (2:1). О признании Дебелко самым ярким игроком тура сообщил официальный сайт УПЛ.

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Лучшим тренером по итогам игровой недели признан наставник Зари Патрик ван Леувен. Под его руководством луганская команда обыграла Верес в Ровно (1:0) и поднялась на 4-ю позицию чемпионата.

В состав экспертного совета УПЛ, который определял победителей, входят Иван Гецко, Сергей Нагорняк, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Олег Федорчук, Анатолий Чанцев, Степан Юрчишин, Игорь Яворский.

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