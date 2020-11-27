Герой Тоттенхэма, опальная звезда Арсенала и еще 2 игрока претендуют на титул игрока недели Лиги Европы
УЕФА объявил претендентов на приз лучшему игроку 4-го тура группового этапа Лиги Европы.
Организатор еврокубков определил круг героев игрового дня в Лиге Европы, сообщает официальный сайт УЕФА.
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За награду поборются вингер лондонского Арсенала Николя Пепе (1 гол), форвард лондонского Тоттенхэма Карлос Винисиус (2 мяча, 1 ассист), нападающий ПСВ Коди Гакпо (1 гол+1 результативная передача) и полузащитник леверкузенского Байера Керем Демербай (1 мяч). Команды каждого из претендентов одержали победы и забили минимум трижды.
Отметим, что 5-й тур группового этапа Лиги Европы состоится уже 3 декабря.
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