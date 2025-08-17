Форвард ПСЖ Канг-Ин Ли может покинуть ПСЖ и перейти в АПЛ.

Нападающий ПСЖ Канг-Ин Ли, который стал героем победного финала Суперкубка УЕФА против Тоттенхэма, рассматривает возможность покинуть Париж. Как сообщает CaughtOffside, 24-летний игрок недоволен отсутствием стабильных минут в составе действующих чемпионов Франции.

Канг-Ин Ли имеет контракт с ПСЖ до 2028 года, но несмотря на высокую оценку со стороны Луиса Энрике, остается игроком ротации. Этим уже готовы воспользоваться гранды английского футбола – Арсенал провел первые контакты по трансферу, тогда как Манчестер Юнайтед внимательно следит за ситуацией. Интерес проявляет и итальянский Наполи.

По данным источника, ПСЖ готов выслушать предложения, ведь не может гарантировать форварду большей роли в составе команды. Сам футболист стремится перейти в клуб, где будет иметь статус основного игрока, чтобы подготовиться к ЧМ-2026 в составе сборной Южной Кореи.

Transfermarkt оценивает Канг-Ин Ли в 25 миллионов евро.

