Герой Стоичков, рекорды Ширрера и Оуэна как старт болезненных провалов Англии: самые быстрые голы в истории Евро
Довольно часто старт поединков довольно скучный, особенно это касается ответственных матчей. Впрочем, так бывает не всегда, и радоваться забитому голу приходится уже на первых секундах. Футбол 24 при поддержке "HLIBNY DAR" вспоминает самые быстрые гола в истории Евро.
Две минуты после стартового свистка – не то время, когда ожидаешь увидеть взятие ворот. Но некоторые футболисты выходили на матчи Евро настолько заряженными, что навсегда остались в истории турнира.
Алан Ширрер, 1/2 финала Евро-1996, Англия – Германия – 1:1 (5:6 пен.), 2,14 минуты
В полуфинале Евро-1996 сборную Англии, которая была хозяином турнира, ждал тяжелый удар. Немцы подходили к поединку настолько ослабленными, что Оливер Кан, который тогда был вторым вратарем, имел шанс выйти в защите.
Начало тоже вышло на славу – Алан Ширер уже через две минуты после стартового свистка отличился в воротах соперника и вписал свое имя в историю Евро.
Впрочем, преодолеть немецкую машину не так просто. Уже на 15-й минуте Кунц выровнял игру и вселил в своих партнеров веру в успех. Домашние трибуны гнали "львов" вперед, но воспользоваться множеством возможностей их любимцы не смогли.
Этапом ранее Англия в серии пенальти обыграла Испанию, поэтому даже в лотерее шансы были высоки. Впрочем, Кьопке сумел отбить 6-й удар – неудачником стал нынешний наставник Англии Гарет Саутгейт. Ширеру достался титут лучшего снайпера турнира (5 голов), а вот воспоминания о быстром голе вряд ли дарят ему радость.
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Майкл Оуэн, 1/4 финала Евро-2004, Португалия – Англия – 2:2 (6:5 пен.), 2,25 минуты
Быстрый гол стал негативным триггером для сборной Англии в плей-офф Евро. Хотя матч против Португалии – один из лучших в истории турнира, а достижение Оуэна – его украшение.
Уже на старте матча Майкл после длинной передачи воспользовался ошибкой защитников и красиво переправил мяч в сетку. Казалось, все пройдет наилучшим образом.
Но во втором тайме "львы" оказались под прессингом и потеряли преимущество – отличился Поштига. В дополнительное время Руй Кошта даже вывел португальцев вперед, но Лэмпарду удалось спасти команду.
И снова серия пенальти. Звездный Бекхэм в первом же ударе "сбил самолет", но по его стопам пошел и Руй Кошта. Героем стал голкипер Рикарду – он "голыми руками" взял удар Вассела и сам забил решающий 11-метровый.
Христо Стоичков, групповой этап Евро-1996, Болгария – Румыния – 1:0, 2,27 минуты
"Дерби Восточной Европы" было долгожданным и наделало много шума. Обе команды двумя годами ранее на чемпионате мира показали, что готовы демонстрировать самый лучший футбол, поэтому фанаты ждали матча с нетерпением.
Заряд передался легендарному форварду Христо Стоичкову, который сразу повел команду за собой и "убил" румынскую команду всего за две минуты.
До завершения игры обе команды создали много моментов, но Стоичков заслужил то, чтобы единолично войти в историю Евро. Ни Болгария, ни Румыния стадию группового этапа Евро-1996 не прошли.