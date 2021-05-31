Довольно часто старт поединков довольно скучный, особенно это касается ответственных матчей. Впрочем, так бывает не всегда, и радоваться забитому голу приходится уже на первых секундах. Футбол 24 при поддержке "HLIBNY DAR" вспоминает самые быстрые гола в истории Евро.

Две минуты после стартового свистка – не то время, когда ожидаешь увидеть взятие ворот. Но некоторые футболисты выходили на матчи Евро настолько заряженными, что навсегда остались в истории турнира.

Алан Ширрер, 1/2 финала Евро-1996, Англия – Германия – 1:1 (5:6 пен.), 2,14 минуты

В полуфинале Евро-1996 сборную Англии, которая была хозяином турнира, ждал тяжелый удар. Немцы подходили к поединку настолько ослабленными, что Оливер Кан, который тогда был вторым вратарем, имел шанс выйти в защите.

Начало тоже вышло на славу – Алан Ширер уже через две минуты после стартового свистка отличился в воротах соперника и вписал свое имя в историю Евро.

Впрочем, преодолеть немецкую машину не так просто. Уже на 15-й минуте Кунц выровнял игру и вселил в своих партнеров веру в успех. Домашние трибуны гнали "львов" вперед, но воспользоваться множеством возможностей их любимцы не смогли.

Этапом ранее Англия в серии пенальти обыграла Испанию, поэтому даже в лотерее шансы были высоки. Впрочем, Кьопке сумел отбить 6-й удар – неудачником стал нынешний наставник Англии Гарет Саутгейт. Ширеру достался титут лучшего снайпера турнира (5 голов), а вот воспоминания о быстром голе вряд ли дарят ему радость.

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Майкл Оуэн, 1/4 финала Евро-2004, Португалия – Англия – 2:2 (6:5 пен.), 2,25 минуты

Быстрый гол стал негативным триггером для сборной Англии в плей-офф Евро. Хотя матч против Португалии – один из лучших в истории турнира, а достижение Оуэна – его украшение.

Уже на старте матча Майкл после длинной передачи воспользовался ошибкой защитников и красиво переправил мяч в сетку. Казалось, все пройдет наилучшим образом.

Но во втором тайме "львы" оказались под прессингом и потеряли преимущество – отличился Поштига. В дополнительное время Руй Кошта даже вывел португальцев вперед, но Лэмпарду удалось спасти команду.

И снова серия пенальти. Звездный Бекхэм в первом же ударе "сбил самолет", но по его стопам пошел и Руй Кошта. Героем стал голкипер Рикарду – он "голыми руками" взял удар Вассела и сам забил решающий 11-метровый.

Христо Стоичков, групповой этап Евро-1996, Болгария – Румыния – 1:0, 2,27 минуты

"Дерби Восточной Европы" было долгожданным и наделало много шума. Обе команды двумя годами ранее на чемпионате мира показали, что готовы демонстрировать самый лучший футбол, поэтому фанаты ждали матча с нетерпением.

Заряд передался легендарному форварду Христо Стоичкову, который сразу повел команду за собой и "убил" румынскую команду всего за две минуты.

До завершения игры обе команды создали много моментов, но Стоичков заслужил то, чтобы единолично войти в историю Евро. Ни Болгария, ни Румыния стадию группового этапа Евро-1996 не прошли.