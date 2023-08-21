"Матч с Кривбассом был непростым? Наверное, мы сами сделали его непростым. Дважды имели преимущество в два мяча, но, не знаю почему, пропустили такие легкие голы. Надо будет на тренировках разобрать это, чтобы в следующих играх такого не повторялось.

Кривбасс – Шахтер – 3:3 – видео голов и обзор матча с тремя удалениями

Поздравления с дублем в ворота соперника? Поздравлять не с чем, потому что нужно было выигрывать, чтобы поздравлять. Что касается голов, то в первом моменте очень хорошо Даниил Сикан подстроился, а я с ним сыграл в стенку - так забили. Во втором можно сказать, что не я отличился, а Артем Бондаренко: он очень хорошо перехватил и отдал мне, оставалось только попасть в пустые ворота.

Моменты были как в первом, так и во втором тайме. Следует больше работать над реализацией моментов. Мы действительно могли в первом тайме закрывать игру: у нас мяч катался у чужих ворот, на линии вратарской, а нам не удавалось забить. Возможно, если бы мы отличились еще и имели преимущество в три гола, на этом игра закончилась бы", – приводит слова Крыськива официальный сайт Шахтера.

Кривбасс остановил Шахтер, проигрывая 1:3 в бешеном матче с удалением Чигринского и ещё двух игроков