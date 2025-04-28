Украинский воин Роман Грибов стал автором символического первого удара во встрече Динамо с Шахтером (2:2).

Первый символический удар в матче 26-го тура УПЛ между Шахтером и Динамо (2:2) сделал украинский защитник Роман Грибов.

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Именно он является автором легендарной фразы о российском военном корабле, которая в первые дни полномасштабной войны РФ стала культовой и подняла моральный дух украинцев.

После символического удара в Классическом наставник "горняков" Марино Пушич подарил Грибову игровую футболку команды.

Добавим, что в 26-м туре УПЛ состоялось не последнее Классическое в сезоне 2024/25. Динамо и Шахтер встретятся еще раз в финале Кубка Украины, который состоится 14 мая.

Динамо спасло ничью с Шахтером, отыгравшись с 0:2 – "горняки" сорвали чемпионский парад, но провалили второй тайм