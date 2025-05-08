"Дух изменился, мы стали больше командой. Да, нам не хватает Килиана, он один из лучших в мире, и я желаю ему всего наилучшего, потому что он замечательный друг.

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Команда очень сплоченная, мы хорошо справляемся вместе. Именно так мы со сборной Италии выиграли чемпионат Европы, это решающий фактор для любого коллектива", – цитирует Доннарумму Football Italia.

Напомним, ПСЖ не выиграл ЛЧ за 7 лет с Мбаппе. Килиан не сделал это и в дебютный сезон с Реалом, а вот его бывшая команда 31 мая попытается добиться успеха в финале против Интера.

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