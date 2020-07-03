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Герой полуфинала Кубка Украины Исенко дебютировал за Ворсклу в УПЛ

3 июля 19:42 - Читати українською
Герой полуфинала Кубка Украины Исенко дебютировал за Ворсклу в УПЛ
Павел Исенко / ФК Ворскла

Юный талант полтавского клуба Павел Исенко впервые сыграл за главную команду в официальном матче украинского первенства.

55’ Матеус Яковелли
75’ Сергей Борзенко
 
Артем Челядин 8’
Даниил Кравчук 89’
8’ Артем Челядин
55’ Матеус Яковелли
75’ Сергей Борзенко
89’ Даниил Кравчук

В поединке 29-го тура украинской Премьер-лиги между Львовом и Ворсклой впервые в чемпионате Украины дебютировал 16-летний голкипер полтавчан Павел Исенко.

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К слову, он уже успел сыграть официальный поединок за первую команду, однако в другом турнире – полуфинале Кубка Украины против Мариуполя. К слову, Павел стал героем этого матча: выйдя на замену на серию одиннадцатиметровых, он потянул три пенальти и вывел свою команду в финал.

Ворскла перед поединком со Львовом с 27 очками разместилась на девятой строчке, Львов – предпоследний.

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Ворскла Ворскла Львов Львов Львов - Ворскла Павел Павел Исенко
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