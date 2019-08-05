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Герой матча Львов – Динамо признан лучшим игроком второго тура УПЛ

13:02 122 Читати українською
Герой матча Львов – Динамо признан лучшим игроком второго тура УПЛ
Гравці Динамо / Фото офіційного сайту клубу

Украинская Премьер-лига назвала лучшего игрока второго тура.

 
Виталий Буяльский 45’
Виталий Буяльский 45+3’
Карлос Де Пена 52’
45’ Виталий Буяльский
45+3’ Виталий Буяльский
52’ Карлос Де Пена

Эксперты выбрали победителем хавбека Динамо Виталия Буяльского, информирует официальный сайт УПЛ.

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Благодаря дублю полузащитник киевлян стал главным героем встречи со Львовом, которая завершилась победой Динамо со счетом 3:0. Буяльский опередил одноклубника Сергея Сидорчука, мариупольца Владислава Вакулу и "горняка" Марлоса.

Всего в текущем сезоне УПЛ 26-летний полузащитник "бело-синих" сыграл 2 матча, забил 2 гола и отдал 1 ассист.

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УПЛ Динамо Киев Динамо Киев Львов - Динамо Киев Виталий Буяльский Виталий Буяльский
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