Герой Копа Америка-2019 Эвертон попал в сферу интересов нескольких европейских грандов

Сразу 5 европейских топ-клубов нацелились на форварда Гремио Эвертона, который стал лучшим бомбардиром Копа Америка-2019.

Эвертон после очень удачного выступления на Копа Америка-2019 привлек внимание европейских топ-клубов. По информации Globo Esporte, за бразильцем в очередь выстроились Атлетико, Арсенал, Бавария, Наполи и Манчестер Юнайтед.

Эвертон – главная звезда Бразилии на Копа Америка-2019, который заставил забыть о Неймаре: он мог переехать в Украину

Как сообщает источник, "кальчонерос" готовы заплатить за чемпиона Латинской Америки 35 млн евро. Арсенал сделал запрос в Гремио, чтобы узнать условия касательно футболиста.

Ранее бразильский клуб отклонил предложения Манчестер Сити и донецкого Шахтера.