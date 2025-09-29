Герой Карпат объяснил, как ему удалось забить третий гол в матче с Динамо: "Сначала хотел подавать..."
Защитник Карпат Денис Мирошниченко поделился впечатлениями от ничьей против Динамо (3:3) в поединке седьмого тура УПЛ.
– Денис, 3:3 это для вас положительный результат или такой, разочаровывающий?
– Двоякое ощущение, потому что побеждали 2:0 и были моменты, чтобы увеличить это преимущество. Третий гол нам бы существенно помог, а потом пропустили в конце первого тайма и это дало им уверенность. Хочу поблагодарить команду за характер, не все команды создают столько моментов против Динамо, как мы сегодня. Поэтому хочу поддержать команду и похвалить.
Карпаты – Динамо – 3:3 – видео голов и обзор матча УПЛ с эпичной развязкой
– В эпизоде с вашим забитым мячом вы видели, что вратарь вышел из ворот? Вы сознательно били или все же хотели сделать навес?
– Сначала хотел подавать, но увидел, что вратарь пошел читать и уже из последних сил бил по воротам. Так и получилось 3:3.
– Насколько трудно было вернуться в игру после пропущенных мячей в начале второго тайма.
– Нас немного надломил пропущенный гол в первом тайме. Когда мы пропустили третий я видел по игрокам, что мы имеем силы отыграться. Мы создали много моментов и даже на последних минутах был выход один в один. Поэтому была очень хорошая игра.
– Как вам даются такие яркие матчи?
– В первую очередь мы играем в свою игру, играем для наших болельщиков, мы хотим играть в такой футбол. Да, мы много пропускаем и нужно работать над этим, – сказал Мирошниченко в интервью FCKarpaty.com.ua
Напомним, Денис Мирошниченко забил третий гол Карпат в матче против Динамо (3:3). Сейчас львовяне занимают 10-е место в турнирной таблице УПЛ.
Карпаты – Динамо: Шовковский мстит виновным и повторяет Шахтер, Караваев и Пихаленок переворачивают фиаско, но тщетно