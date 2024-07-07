Главному тренеру сборной Испании Луису де ла Фуэнте придется поразмышлять над тем, какой состав выбрать на полуфинал с Францией, поскольку он не сможет рассчитывать на нескольких игроков.

"Фурия Роха" на пороге кадрового кризиса перед полуфиналом против "синих". Как информирует AS, точно не смогут сыграть против Франции Карвахаль, Ле Норман и Педри.

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Оба защитника пропускают полуфинал из-за перебора желтых карточек. Полузащитник Барселоны Педри получил травму в матче с Германией и для него турнир закончен. Также под вопросом участие в игре Фабиана Руиса и Дани Ольмо.

Напомним, Дани Ольмо в матче против Германии заменил травмированного Педри и организовал два гола в ворота соперника.

Встреча Испании с Францией запланирована на 9 июля. Начало игры в 22:00 по киевскому времени.

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