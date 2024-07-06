Полузащитник сборной Испании Микель Мерино забил победный гол в ворота Германии в овертаймах, отпраздновав в стиле своего отца.

Сразу после своего забитого мяча Микель Мерино оригинально отпраздновал, оббежав вокруг углового флажка. Интересно, что таким образом полузащитник повторил празднование своего отца, Мигеля Мерино, сообщает Mundo Deportivo.

Качели экстра-тайма в видеообзоре матча Испания – Германия – 2:1

33 года назад Мигель забил победный гол в составе Осасуны в 1/8 финала Кубка УЕФА на этом же стадионе. По информации Post United, гол на Штутгарт арене и празднование Микеля Мерино – не единственные отсылки к прошлому. Как и 33 года назад, матч Испания – Германия комментировал один и тот же комментатор – Хуан Карлос Риверо.

Напомним, Испания минимально победила Германию (2:1) и стала первым полуфиналистом Евро-2024. Позже к "Фурии Рохи" присоединился их будущий соперник – сборная Франции.

Испания вышла в полуфинал Евро-2024, одолев Германию на последних минутах овертайма