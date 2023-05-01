Защитник Интера Робин Гозенс может не сыграть до конца сезона из-за травмы плеча, полученной в матче с Лацио.

Гозенс усилил Интер со скамейки запасных в поединке против Лацио. Немец вышел во втором тайме, когда миланцы уступали. Уже через несколько мгновений Интер сравнял счет усилиями Лаутаро, а ещё через несколько минут Гозенс забил победный гол.

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Робин откликнулся на подачу Лукаку и в акробатическом прыжке переправил мяч в сетку. Однако радости у защитника не было – он неудачно приземлился и скорчился от боли. Продолжить игру Гозенс не смог.

Фулбек вывихнул плечо, сообщает официальный сайт Интера. Сроки восстановления неизвестны, но в худшем случае сезон для Робина уже завершен. Напомним, что 10 и 16 мая Интер сыграет в полуфинале Лиги чемпионов с Миланом.

Гозенс не имеет гарантированного места в старте команды Симоне Индзаги. Впрочем, немец важен в плане ротации и глубины состава. Его гол в ворота Лацио поднял Интер в топ-4 Серии А и сделал фаворитом на попадание в следующую ЛЧ.

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