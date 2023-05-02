Нидерландский форвард удачно выступает в чемпионате Франции, так что не удивительно, что на него обращают внимание большие клубы. Как сообщает Calciomercato, Даллинг может продолжить свою карьеру в Италии.

Тулуза впервые с 1957 года выиграла Кубок Франции, устроив погром в финале с 6 голами.

Издание отмечает, что Милан – один из клубов, в который может отправиться летом нападающий. Нидерландский игрок сам бы выбрал Барселону, в которой играл его кумир Луис Суарес. Но он может стать заложником ситуации из-за владельцев клуба. Дело в том, что Тулуза и Милан принадлежит группе RedBird и, скорее, руководство организует трансфер в "свою" команду.

Даллинг присоединился к "фиолетовым" летом 2022 года за 2,5 миллиона евро. В текущем сезоне он отыграл в 37 матчах во всех турнирах. В его активе 18 голов и три результативных передачи. Нападающий стал одним из героев финала Кубка Франции против Нанта, где оформил дубль и помог Тулузе завоевать трофей.

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