"В 2016 году я едва не перешел в известную команду Англии под названием Ливерпуль. Тренером там был человек по имени Юрген Клопп. Возможно, вы видели его фотографии? Высокий, с широкой улыбкой, очень забавный. Юрген был моим тренером в Дортмунде, и я не понимал, как мне повезло с ним. Я оказался у него в Ливерпуле, мы общались вместе в гостиной с нашими женами.

Клопп продолжит карьеру в неожиданном месте – экс-тренер Ливерпуля будет работать с футбольной империей

Что делает Юргена особенным, то это то, что он видит во мне человека. Мы не говорили много о футболе. Он не говорил: "Как мне убедить тебя? Чего ты хочешь?" Он спрашивал меня о жизни в целом, и, по моему мнению, он сказал что-то вроде: "Слушай, Марио, ты будешь много играть, и тебе будет весело здесь. Я знаю, что это самое главное для тебя. Клуб потрясающий. Подумай об этом".

Мне очень хотелось снова сыграть за него. Но я также хотел выиграть все сразу. Я был таким нетерпеливым! Ливерпуль только что занял восьмое место в Англии, а Дортмунд занял второе место в Германии. Дортмунд также подписал Андре Шюррле, одного из моих лучших друзей в футболе. Я вспомнил, как весело было впервые, когда мы выиграли два чемпионских титула и вышли в финал Лиги чемпионов. Может, все будет, как в старые добрые времена, понимаете?

Так что я вернулся назад. И как бы я ни любил Дортмунд, я чувствую, что потерял особый период с Юргеном. Я не понимал, что ему нужно время, чтобы построить отличную команду в Ливерпуле. Мне не было никакой необходимости сразу играть в Лиге чемпионов. Я просто не думал так далеко наперед. Однако Дортмунд все еще много значит для меня. При тех же обстоятельствах я бы, пожалуй, снова принял такое же решение", – написал Марио Гетце для The Players' Tribune.

"Футбол может довести меня до слез": поклон Лобановскому, Милан, скандал с телефонами в Реале – откровения Анчелотти