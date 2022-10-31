Герой Динамо стал лучшим игроком 10 тура УПЛ – удалось получить признание и от болельщиков
Лидер "бело-синих" Виталий Буяльский точно может записать себе в актив противостояние против Кривбасса (3:1).
Украинская Премьер-лига назвала Буяльского лучшим футболистом 10-го тура, сообщает сайт соревнований. Это результаты опроса экспертного совета, в который входят Венглинский, Гецко, Нагорняк, Сабо, Сопко, Федорчук, Чанцев, Юрчишин и Яворский.
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Кроме этого, 29-летний лидер киевлян признан игроком матча против Кривбасса по версии фанатов столичного клуба. За Виталия отдали свой голос 59% респондентов из почти 3 тысяч. Второе место занял Владислав Ванат (28%), а третье – Виктор Цыганков (4%).
В текущем сезоне Буяльский провел 19 поединков во всех турнирах за "бело-синих". Успел отличиться восемью голами и четырьмя результативными передачами.
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