Лидер "бело-синих" Виталий Буяльский точно может записать себе в актив противостояние против Кривбасса (3:1).

Украинская Премьер-лига назвала Буяльского лучшим футболистом 10-го тура, сообщает сайт соревнований . Это результаты опроса экспертного совета, в который входят Венглинский, Гецко, Нагорняк, Сабо, Сопко, Федорчук, Чанцев, Юрчишин и Яворский.

Динамо – Кривбасс – 3:1 – видео голов и обзор матча

Кроме этого, 29-летний лидер киевлян признан игроком матча против Кривбасса по версии фанатов столичного клуба. За Виталия отдали свой голос 59% респондентов из почти 3 тысяч. Второе место занял Владислав Ванат (28%), а третье – Виктор Цыганков (4%).

В текущем сезоне Буяльский провел 19 поединков во всех турнирах за "бело-синих". Успел отличиться восемью голами и четырьмя результативными передачами.