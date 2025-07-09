Герой Челси в полуфинале КЧМ сделал важное заявление после дубля в ворота родного клуба: "Я могу извиниться"
Форвард Челси Жоао Педро поделился впечатлениями от победы над Флуминенсе с (2:0) в полуфинале Клубного ЧМ.
"Думаю, что это был сон. Не думаю, что это могло сложиться еще лучше. Два гола. Теперь нужно думать о финале. Очень рад, что забил два гола.
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Я рад забить первый гол за Челси, но также я знаю, что этот турнир очень важен для Флуминенсе. Я могу извиниться, но я профессионал, играю за Челси.
Мне платят за то, чтобы я забивал голы, и я был счастлив забить", – цитирует Педро ВВС.
Напомним, Педро – воспитанник бразильского Флуминенсе. В январе 2020-го перебрался на Туманный Альбион и выступал за Уотфорд. Летом 2023 года он перебрался в Брайтон, а уже этим летом присоединился к Челси. Эти два гола стали для него дебютными в составе лондонского клуба.
Добавим, что второй полуфинал Клубного ЧМ ПСЖ – Реал состоится сегодня, 9 июля, в 22:00.