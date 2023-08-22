Испанская футболистка стала героиней финального матча женского чемпионата мира против сборной Англии. Ольга Кармона забила единственный гол во встрече и принесла своей команде золотые медали.

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Как сообщает Marca, накануне матча в семье защитницы произошла трагедия. Ее отец умер от затяжной болезни. Родня Кармоны решила не рассказывать игроку о смерти отца, чтобы она смогла подготовиться к важному матчу.

"Сама того не подозревая, я получила ангела еще до начала игры. Я знаю, что ты дал мне силы достичь чего-то уникального. Я знаю, что ты наблюдал за мной сегодня вечером и что ты гордишься мной. Покойся с миром, папа", – написала в своих соцсетях Ольга.

Напомним, что сборная Испании одержала впервые победу на женском чемпионате мира.

Испания впервые в истории выиграла женский чемпионат мира, обыграв в финале Англию – все медали отправились в Европу