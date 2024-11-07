Основной раунд Лиги чемпионов 2024/25, 4-й тур

ПСЖ – Атлетико – 1:2

Голы: Заир-Эмери, 14 – Молина, 18, Корреа, 90+3

Спарта Прага – Брест – 1:2

Голы: Олатунджи, 90+2 – Фернандес, 37, Кайринен, 80 (аг)

Бавария – Бенфика – 1:0

Гол: Мусиала, 67

Одна из самых громких вывесок дня была в Париже, где ПСЖ принимал Атлетико. Команды быстро обменялись точными ударами. Лангле "заснул" в штрафной площадке и подарил землякам легкий гол. Дембеле обокрал, 18-летний Заир-Эмери завершил. Впрочем, уже через 4 минуты Молина вернул равновесие. ПСЖ апеллировал относительно игры рукой, однако арбитры претензий не имели.

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Развязку отложили до последних секунд игры. ПСЖ запорол супермомент и сразу получил контратаку на свои ворота. Корреа воспользовался длинной передачей Гризманна – 1:2. Атлетико набрал 6 очков, а ПСЖ с 4-мя идет вне зоны плей-офф! Подопечные Луиса Энрике не могут выиграть три тура ЛЧ кряду.

Брест продолжает свой сказочный поход в ЛЧ. После предыдущих успехов победа на поле Спарты уже выглядит обыденной. Героем французов стал Эдимилсон Фернандес, который забил сам и спровоцировал автогол Кайринена. Спарта один мяч отквитала, но не более. У чехов остается 4 очка, а неистовый Брест набрал 10. Не забываем, что "пираты" будут соперниками Шахтера в январском 7-м туре.

Матч Баварии и Бенфики задержался на 15 минут из-за проблем с мюнхенским метро. Кто таки пришел на Альянц-Арену, стал свидетелем выдающейся игры Анатолия Трубина. Бавария просто втоптала гостей в их штрафную, но украинец держался как титан. Еще до перерыва Трубин совершил 5 сейвов, особенно эффектной была двойная остановка Кейна и Гнабри на 38-й минуте.

Сердце фанатов Бенфики и сборной Украины екнуло, когда Анатолий упал на газон с повреждением ноги. Впрочем, травмы удалось избежать, а впереди было много работы. Кипер Бенфики капитулировал лишь однажды. На 67-й минуте оборона "орлов" уже вовсе развалилась. Кейн сбросил Мусиале, который с 5 метров не оставил шансов Трубину.

Украинец завершил игру с 9 сейвами и самой высокой оценкой от SofaScore (8,7). К сожалению, очков Бенфике это не добавит – их 6, у Баварии столько же.

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