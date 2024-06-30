Юлиан Нагельсманн гнет свою линию

Перед матчем тактические аналитики ожидали перестановки в игровой модели сборной Германии. Схема 3-1-5-1 с Кроосом в нижней тройке и тремя "десятками" под нападающим оказалась слишком уязвимой к контратакам – да и в атаке потеряла эффективность из-за перехода соперников на схему 5-2-3. Швейцария и Венгрия достаточно умело сваливали "Бундестим" на фланги, а Дания тоже играет с тремя центрбеками.

Впрочем, Юлиан Нельсманн решил ничего не выдумывать. Были только перестановки по позиции – вместо Вирца в тройке "десяток" вышел Сане, а Миттельштедта в роли латераля заменил Раум. Кроме того, дисквалифицированного Та в центре обороны прикрыл Шлоттербек. Немецкая пресса также ожидала выхода Фюллькруга, однако тренерский штаб доверился более высокому и мобильному Хаверцу.

Стартовый лайн-ап Дании ничем не удивил. Дисквалифицированного опорника Юлмана заменил ветеран Дилейни, а Винд уступил место в паре нападающих – вместе с Хёйлундом вышел Сков Ольсен. Других перестановок гости не делали.

Германия могла устроить разгром за первые 10 минут. Датчане провалились при кроссах, Шмейхель –

Уязвимости игровой модели никак не повлияли на начало матча со стороны Германии. Подопечные Юлиана Нагельсманна сразу же прижали скандинавов, организовав несколько фланговых атак и забив быстрый гол. Уже на 3-й минуте Раум заработал угловой, Кроос выполнил подачу, а Шлоттербек замкнул головой – впрочем, Нико не смог отпраздновать свой дебютный мяч за сборную.

VAR заметил фол в атаке. Центрбека дортмундской Боруссии подвел мюнхенец Киммих, который выполнил жесткую блокировку в штрафной.

Еще через три минуты Киммих мог исправиться, нанеся шикарный удар с дистанции. Шмейхель достал мяч из-под перекладины, а затем спас при замыкании углового – и снова датчане потеряли Шлоттербека! Мяч парашютом полетел в дальнюю девятку, заставив Каспера спасать.

На 10-й минуте забивать должен был Хаверц, который принял заброс от Рюдигера и пробивал из пределов штрафной низом. Шмейхель снова парировал.

Вообще, Кай приносил Германии огромную пользу своими опусканиями и врываниями за спину. Нападающий демонстрировал очень хорошее чувство позиции и целесообразности движений. Шмейхель же через минуту после эпизода с Хаверцем взял удар головой в исполнении Андриха – снова после углового.

Украинские вайбы выручили хозяев. Вестфаленштадион оказался не хуже Донбасс Арены

После столь ударного старта Германия успокоилась, а с 20-х минут даже потеряла контроль над мячом. До 18-й минуты Бундестим держала владение на уровне 76% и вела по ударам со счетом 6:0, а от 18-й до 36-й показатель упал до 47%. По ударам вела уже Дания – 0:4.

Скандинавы даже вырвались в лидеры по ожидаемым голам, однако три из четырех выстрелов заблокировали защитники – и эти выстрелы проходили из-за пределов штрафной или с острого угла. Хотя позиции действительно были хорошими.

Только Меле удалось пробить мимо защитников, однако исполнение подкачало. И все равно такое развитие событий тревожило дортмундских фанов, ведь Германия даже хороших контратак не проводила.

Вдруг Майкл Оливер остановил игру. Причиной стала непогода над Вестфаленштадионом. Над ареной дотмундской Боруссии били молнии, а вскоре полил обильный дождь с градом. Это была лишь третья остановка матча в истории чемпионатов Европы – предыдущие два произошли в 2016 и 2012 годах, в матчах сборной Украины против Северной Ирландии и Франции.

Es hagelt! Es regnet! Es blitzt! Und die Fans singen: "Oh, wie ist das schön!“



Kuriose Szenen in Dortmund. #GERDAN #EURO2024 @SkySportDE pic.twitter.com/pTsnFY6I5v - Патрик Бергер (@berger_pj) 29 июня, 2024

Все эти события напоминали о событиях на Донбасс Арене во время Евро-2012. Дренаж дортмундского стадиона оказался не хуже – команды вернулись на поле всего через несколько минут после завершения ливня. Поле выглядело идеально.

Незапланированный перерыв подыграл немцам, но Дания могла ошеломить. Подвел форвард МЮ

Завершение первого тайма оказалось веселым. Бундестим снова подняла владение до 60+ процентов – и снова могла забивать после кросса. Гюндоган заработал стандарт, а его розыгрыш завершился навесом Раума на 11 метров. Хаверц замыкал головой, но попал в Шмейхеля!

Фото: Clive Mason/Getty Images

Германия провела атаку вторым темпом, завершив ее выстрелом Шлоттербека с похожей позиции. Нико пробивал под левую стойку, но попал во внешнюю сторону сетки.

Фото: ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images

Наказание за расточительность могло прилететь прямо перед настоящим перерывом. Дания подкараулила хозяев на контратаке, в завершении которой Дилейни вывел Хёйлунда один на один с Нойером. Расмус попытался перебросить Мануэля, но не удалось!

VAR устроил драматические качели. Андерсен превратился из героя во вредителя всего за минуту.

Отдыхать команды отправились при нулях на табло. Ожидалось, что со стартом второго тайма Германия снова прижмет скандинавов, однако подопечные Каспера Юлманда сумели шокировать Дортмунд. На 48-й минуте Хёйлунд заработал стандарт, Эриксен выполнил подачу, а Дилейни протолкнул мяч на Андерсена – Йоахим же с близкого расстояния прошил Нойера!

К счастью для Бундестим, в дело вмешался VAR. Центрбек Кристал Пэлас оказался в офсайде. Вот такой! Линию провели по пальцам стопы.

Команда Юлиана Нагельсманна сразу же пошла вперед, пытаясь не дать Дании почувствовать "запах крови". Очередная фланговая атака с кроссом ни к чему не привела, однако через несколько секунд игру приостановили на просмотр видеоповтора. И не зря!

Оказалось, что Андерсон прервал кросс немцев рукой. В своей штрафной. Арбитр назначил пенальти.

Кай Хаверц уверенно переиграл Шмейхеля. 1:0! Болельщики наконец-то увидели легальный гол. Германия вырвалась вперед.

Дания не смогла вернуться в игру. Юлманд тянул с заменами, а Шлоттербек таки организовал гол

Довольно быстро сборная Германии могла удвоить свое преимущество. Героем должен был стать Хаверц, который получил передачу на ход от Раума и вывалился один на один со Шмейхелем. Форвард Арсенала пробил в дальний угол – и не попал!

Подопечные Каспера Юлманда ничем интересным огрызнуться не смогли. Исключением стал эпизод на 66-й минуте, когда Хёйлунд открылся под проникающую передачу и пробил с левого края штрафной. Нападающий МЮ попал точно в Нойера.

Каспер Юлманд явно опаздывал с заменами. Скандинавы играли в стартовом варианте состава до 69-й минуты – и после этого тренер освежил позиции опорника и форварда. Вместо Дилейни и Скова Ольсена вышли Ньоргор и Поульсен.

Вот только было поздно. Ровно за минуту до этого Бундестим нанесла роковой удар. Шлоттербек выполнил фирменный заброс с собственной половины за спины защитникам – Нико в этом сезоне был лучшим центрбеком по точности длинных передач. С его паса забивал Фюлькруг в полуфинале ЛЧ, а теперь отличился Мусиала.

Пас оказался настолько точным, что Шмейхель передумал выходить на перехват. Как следствие, Мусиала влетел на левый край штрафной. Немцы выбежали 3-в-1, но Джамал решил бить сам – точно в дальний нижний. 2:0!

Фото: Clive Mason/Getty Images

И даже после этого Каспер Юлманд тянул с заменами. Аж на 81-й минуте он пошел ва-банк, бросив все силы в атаку, однако команда так и не потревожила Нойера. Немцы же рвали гостей на контратаке – одну из них свежий Вирц завершил взятием ворот, но Флориан залез в офсайд.

В другой же хавбек Байера запустил пас Хаверцу, а тот стрелял с левого угла штрафной площади – Шмйхель парировал.

Фото: INA FASSBENDER/AFP via Getty Images

Это был последний сейв Каспера. Финальный свисток зафиксировал победу сборной Германии. Юлиан Нагельсманн выводит Бундестим в четвертьфинал Евро-2024.

Италия бесхребетно проиграла Швейцарии и вылетела с Евро-2024 – будет новый чемпион