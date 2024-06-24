Швейцарцы и немцы расписали ничью (1:1) в третьем туре группового раунда Евро-2024. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Германия взяла уверенный старт на домашнем Евро: разгром Шотландии и победа над Венгрией. Швейцария в матчах с теми же соперниками набрала четыре очка. Сегодня команды разыгрывали первое место в группе А, хотя обоих устраивала ничья.

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Отмененный шедевр

Юлиан Нагельсманн шокировал, снова не сделав ни одного изменения в составе. Германия захватила инициативу и пошла в атаку большими силами. Прижать швейцарцев к штрафной площадке удалось, но явных моментов почти не было. Гюндоган выходил на ударную позицию, а после углового имел шанс Хаверц.

Бундестим открыла счет, когда Андрих классно пробил издали и поймал Зоммера на ошибке. Однако тот гол после просмотра VAR отменили – Мусиала в первой фазе атаки нарушил правила, пытаясь замкнуть выверенный прострел Миттельштедта.

Andrich thought he had given Germany the lead vs. Switzerland, but his goal was overturned by VAR for this foul by Jamal Musiala in the buildup pic.twitter.com/XEYPr6Hxsn — ESPN FC (@ESPNFC) June 23, 2024

Швейцария наказала

Швейцария эпизодически выбегала на чужую половину с прессингом, но каждый раз эффективно. В середине первого тайма "нати" организовали гол: Ридер выгрыз мяч на чужой половине, Фройлер прострелил, а Ндойе избежал офсайда и сыграл на опережение.

Форвард Болоньи через несколько минут мог оформить дубль. Ндойе воспользовался высокой линией обороны соперника, рванул под пас из глубины и выиграл силовую дуэль у самого Рюдигера. Не сложилось только с завершением – мяч разминулся с воротами.

Dan Ndoye a inscrit son PREMIER BUT sous les couleurs de la Suisse ! pic.twitter.com/1qbzv1nbVk — Vibes Foot (@VibesFoot) June 23, 2024

Давление без голов

Немцы вернулись к массированным атакам. Швейцария без проблем все останавливала, только фирменный дриблинг Мусиалы создавал трудности. Уже после перерыва Джамал должен был забивать – наконец-то сработала связка двух вундеркиндов. Вирц шикарно дал в разрез, а Мусиала оказался перед воротами, однако не забил.

А после того Бундестим долго не могла подобраться к голу. Кроос и Раум били издали, Хаверц выиграл воздух после углового, Байер претендовал на два пенальти (Видмер и Шер поочередно его обхватили, но судьи решили не ставить 11-метровый).

️ El VAR también pasa de los agarrones en la Eurocopa.



Widmer agarra a Beier desentendiéndose por completo del balón e impidiendo su remate.



ES PENALTI.



️ Daniele Orsato, en un terrible partido, no apreció nada punible. pic.twitter.com/ibQ4pxKfR8 — Archivo VAR (@ArchivoVAR) June 23, 2024

Спасение в компенсированное время

Швейцария наиграла и на второй гол. Быстрая атака завершилась голом Варгаса из офсайда, а Нойер вытащил из "девятки" мяч после выстрела Джаки. Но в компенсированное время Германия благодаря заменам все же вырвала ничью. Раум навесил на Фюлькруга, а тот головой установил итоговый счет.

Бундестим таким образом набрала 7 очков и заняла первое место в группе. В 1/8 финала на хозяев турнира выйдет второе место группы С. Швейцария финиширует второй с 5 баллами и попадает на второе место группы В.