Германия вырвала ничью со Швейцарией и выиграла свою группу на Евро-2024 – отмененные голы и неназначенные пенальти
Швейцарцы и немцы расписали ничью (1:1) в третьем туре группового раунда Евро-2024. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".
Германия взяла уверенный старт на домашнем Евро: разгром Шотландии и победа над Венгрией. Швейцария в матчах с теми же соперниками набрала четыре очка. Сегодня команды разыгрывали первое место в группе А, хотя обоих устраивала ничья.
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Отмененный шедевр
Юлиан Нагельсманн шокировал, снова не сделав ни одного изменения в составе. Германия захватила инициативу и пошла в атаку большими силами. Прижать швейцарцев к штрафной площадке удалось, но явных моментов почти не было. Гюндоган выходил на ударную позицию, а после углового имел шанс Хаверц.
Бундестим открыла счет, когда Андрих классно пробил издали и поймал Зоммера на ошибке. Однако тот гол после просмотра VAR отменили – Мусиала в первой фазе атаки нарушил правила, пытаясь замкнуть выверенный прострел Миттельштедта.
Швейцария наказала
Швейцария эпизодически выбегала на чужую половину с прессингом, но каждый раз эффективно. В середине первого тайма "нати" организовали гол: Ридер выгрыз мяч на чужой половине, Фройлер прострелил, а Ндойе избежал офсайда и сыграл на опережение.
Форвард Болоньи через несколько минут мог оформить дубль. Ндойе воспользовался высокой линией обороны соперника, рванул под пас из глубины и выиграл силовую дуэль у самого Рюдигера. Не сложилось только с завершением – мяч разминулся с воротами.
Давление без голов
Немцы вернулись к массированным атакам. Швейцария без проблем все останавливала, только фирменный дриблинг Мусиалы создавал трудности. Уже после перерыва Джамал должен был забивать – наконец-то сработала связка двух вундеркиндов. Вирц шикарно дал в разрез, а Мусиала оказался перед воротами, однако не забил.
А после того Бундестим долго не могла подобраться к голу. Кроос и Раум били издали, Хаверц выиграл воздух после углового, Байер претендовал на два пенальти (Видмер и Шер поочередно его обхватили, но судьи решили не ставить 11-метровый).
Спасение в компенсированное время
Швейцария наиграла и на второй гол. Быстрая атака завершилась голом Варгаса из офсайда, а Нойер вытащил из "девятки" мяч после выстрела Джаки. Но в компенсированное время Германия благодаря заменам все же вырвала ничью. Раум навесил на Фюлькруга, а тот головой установил итоговый счет.
Бундестим таким образом набрала 7 очков и заняла первое место в группе. В 1/8 финала на хозяев турнира выйдет второе место группы С. Швейцария финиширует второй с 5 баллами и попадает на второе место группы В.