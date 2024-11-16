Лига А, группа 3

Германия – Босния и Герцеговина – 7:0

Голы: Мусиала, 2, Кляйндинст, 23, 79, Хаверц, 37, Вирц, 50, 57, Сане, 66

Нидерланды – Венгрия – 4:0

Голы: Вегхорст, 21 (п), Гакпо, 45+12 (п), Дюмфрис, 64, Копмейнерс, 86

Интрига в борьбе за первое место была условной, ведь у Германии был солидный запас очков и матч против аутсайдера. Босния и Герцеговина, может, и хотела попортить нервы фавориту, но сегодня не пошло уже с самого начала матча, когда на второй минуте Киммих прекрасно подал на Мусиалу, а тот эффектным ударом головой отправил мяч в сетку.

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Далее подопечные Юлиана Нагельсманна просто издевались над соперником. Еще до перерыва Кляйндинст и Хаверц довели дело до разгрома, а во втором тайме счет вообще стал неприличным. Флориан Вирц оформил дубль, красиво забив со штрафного и замкнув на дальней штанге. Шестой гол в свой актив записал Сане, продемонстрировав соперникам свои технические умения.

А вот параллельный матч весил очень много, здесь определяли команду, которая выйдет в финальную часть со второго места. Венгрия активно начала, но дальше у нее все полетело наперекосяк. Началось с проблем со здоровьем Адама Салая. Из-за этого игру даже останавливали примерно на 10 минут, тренера забрали в больницу. Возобновление матча началось с вмешательства VAR. Оказалось, что перед паузой Никичер сфолил против Малена в своей штрафной. Вегхорст крайне редко промахивается с пенальти, сегодня был точным.

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Хотя игра была равной, с небольшим количеством моментов, перед перерывом Нидерланды сумели удвоить преимущество. Снова Мален заработал пенальти, спровоцировав на фол Надя. На этот раз с 11-метров пробил Гакпо. А уже во втором тайме Венгрия, похоже, совсем отчаялась, почти не создав проблем сопернику. Чего не скажешь о хозяевах. Они упорно искали шанс забивать еще. Вегхорст мог бы оформить дубль, если бы не попадал в защитника или каркас ворот. Зато достиг своего Дюмфрис. Защитник Интера был одним из самых активных в атаке и на 64 минуте наконец-то забил. Кстати, ассист отдал Мален.

Концовка прошла с Копмейнерсом в эпицентре. Хавбек Ювентуса вышел на замену и успел забить головой после подачи Дюмфриса и через несколько минут зарядил в каркас ворот. Победа вывела Нидерланды в финальную часть Лиги наций, второе место они уже не покинут, Германия будет первой, Венгрия стала третьей, а Босния и Герцеговина вылетела в Лигу В.