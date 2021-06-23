Германия остается непредсказуемой. В первом туре было заслуженное поражение от Франции, а во втором – солидная победа над Португалией. Что важно, между этими матчами Йоахим Лев почти ничего не менял. Та же схема, те же футболисты, тот же план на игру. А результат кардинально отличается.

Кажется, дело в соперниках. Если французы методично перекрыли Бундестим кислород и сыграли на ее слабых сторонах, то португальцы наоборот допустили роковую ошибку, дав Гозенсу и Киммиху свободу на флангах. Германия не была ужасной и в первом матче, однако капитулировала перед классом и организованностью оппонента. А Португалия не показала ни того, ни другого.

Бундестим имеет отличные шансы на плей-офф (надо не проиграть Венгрии) и даже на первое место. Задача решена? Отнюдь. Напрашиваются параллели с ЧМ-2018, где немцы стартовали с поражения, потом победили, а в последнем туре им заранее записали три очка за игру с Южной Кореей. Чем все закончилось, прекрасно помним. Кстати, тогда Германия тоже не выглядела ужасно.

Битва с Венгрией обещает быть сложной. Мадьяры, которые используют схему с пятью защитниками, не дадут свободных зон на флангах. Немцам придется проходить низкий защитный блок, поэтому проблемы вполне вероятны. К тому же Лев вынужден обойтись без травмированного Томаса Мюллера, который моментально вернул себе статус лидера команды. Ни Сане, ни Вернер, ни Горецка равноценно его не заменят. Все они не в оптимальной форме.

Венгрия отказалась быть статистом в группе смерти. С Португалией почти удалось выстоять – роковыми стали последние 10 минут. С Францией наши соседи сумели расписать ничью. Не обошлось без удачи, конечно, но они навязали чемпионам мира тяжелый сценарий. В команде Марко Росси никто индивидуально не выделяется, однако команда сбалансированная и кусачая.

Шансы на плей-офф у мадьяр небольшие. Сегодня они не смогут рассчитывать на свой главный козырь – переполненную Пушкаш-Арену. УЕФА пошел на поводу у гомофобных венгерских властей и запретил подсветить Альянц-Арену радугой (чем вызвал небывалое возмущение в соцсетях), но это слабое утешение для венгерских футболистов. Им все равно нужно обыгрывать немцев в Мюнхене, чтобы проходить дальше.

Ориентировочные составы команд

Германия: Нойер – Гинтер, Хуммельс, Рюдигер – Киммих, Гюндоган, Кроос, Гозенс – Горецка, Хаверц – Вернер.

Венгрия: Гулачи – Ботка, Орбан, Атилла Салай – Него, Кляйнхайслер, Надь, Шефер, Фиола – Шаллаи, Адам Салай.

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Германия – грандиозный фаворит противостояния. На победу Бундестим букмекеры дают мизерный коэффициент 1.16. Тогда как победа Венгрии оценена в 17.5, а ничья – 7.75. Специалисты по понятным причинам не могут дать более равные котировки, однако в реальности ситуация не столь однобокая. Мы считаем, что Венгрия избежит разгрома и навяжет немцам серьезную борьбу. Оборона Бундестим даже в сильном матче с Португалией не блистала надежностью.