В лагере Бундестим нет причин для волнения перед поединком с Украиной в 5-м туре Лиги наций.

Сегодня утром, 14 ноября, немцы прошли тестирование на коронавирус перед матчем с "сине-желтыми". Результаты всех тестов оказались отрицательными, информирует Sportbuzzer.

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К сожалению, СOVID-19 проник в расположении сборной Украины. Вчера положительные тесты на COVID-19 сдали 4 игрока национальной команды: Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виктор Коваленко и Виктор Цыганков.

Напомним, поединок против Бундестим состоится уже сегодня, 14 ноября. Начало в 21:45.

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