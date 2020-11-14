Германия узнала результаты тестирования на COVID-19 перед матчем с Украиной
17:50 - Читати українською
В лагере Бундестим нет причин для волнения перед поединком с Украиной в 5-м туре Лиги наций.
Сегодня утром, 14 ноября, немцы прошли тестирование на коронавирус перед матчем с "сине-желтыми". Результаты всех тестов оказались отрицательными, информирует Sportbuzzer.
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К сожалению, СOVID-19 проник в расположении сборной Украины. Вчера положительные тесты на COVID-19 сдали 4 игрока национальной команды: Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виктор Коваленко и Виктор Цыганков.
Напомним, поединок против Бундестим состоится уже сегодня, 14 ноября. Начало в 21:45.
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