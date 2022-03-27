Бундестим не испытала проблем в товарищеской встрече с Израилем. Читайте отчет о матче Германия – Израиль на Футбол 24.

Товарищеские матчи.

Германия – Израиль – 2:0

Голы: Хаверц, 36, Вернер, 45+1

Нереализованный пенальти: Мюллер, 89 – Коэн, 90+4

Немцы выставили немало звезд на спарринг против Израиля. Впрочем, открыть счет удалось на 36 минуте – Хаверц головой запер навес Раума с левого фланга. А перед завершением тайма Вернер удвоил преимущество, получив мяч на линии вратарской после штрафного в исполнении Гюндогана.

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Во второй половине Ханси Флик провел немало замен, в частности, дебютировал в составе сборной Германии Антон Штах. Концовка встречи могла подарить еще два гола, однако и Мюллер, и Коэн не реализовали пенальти, так что игра завершилась победой немцев – 2:0.

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