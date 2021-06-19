Бундестим обыграла Португалию во втором туре Евро-2020, наколотив аж 4 мяча в ворота соперника.

Португалия – Германия – 2:4 – видео голов

Теперь в активе немцев 302 голов за все время выступлений на крупных международных турнирах – чемпионатах Европы и мира. До этого ни одной европейской сборной не удавалось пересечь отметку в 300 забитых мячей, информирует OptaFranz.

К слову, количество забитых мячей Германии может увеличиться уже 23 июня – команда Йоахима Лёва в третьем туре Евро будет играть с Венгрией.

Германия обыграла Португалию в роскошном матче Евро-2020 – два автогола, фантастический Госенс и очередной мяч Роналду