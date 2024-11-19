Состоялись сразу два матча в дивизионе A Лиги наций. Результат и обзор встреч читайте в этой новости на "Футбол 24".

Лига наций 2024/25, 6-й тур, дивизион A

Группа 3

Венгрия – Германия – 1:1

Голы: Собослай, 90+9, (пен.) – Феликс Нмеча, 76

Босния и Герцеговина – Нидерланды – 1:1

Голы: Демирович, 67 – Бробби, 24

Германия сохранила лидерские позиции, хоть и не сумела обыграть Венгрию в полурезервном составе. Команды много пробивали (по 11 ударов), но лишь однажды удалось поразить ворота. Сделал это Феликс Нмеча на 76-й минуте матча. Вирц навесил с углового, Шлоттербек замыкал на дальней штанге, вратарь отбил, но прямо на Нмечу. Однако венгры отыгрались на 9-й компенсированной минуте – Собослай реализовал пенальти.

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В другом же матче группы Нидерланды сенсационно разошлись миром с Боснией и Герцеговиной. Счет в игре открыл Бробби, который замкнул навес Ланга, забив свой дебютный мяч. Зиркзее и Бробби могли увеличить преимущество, однако боснийцы сумели отыграться. С ударом Джеко справился Флеккен, но Демирович был первым на добивании.

Таким образом, Германия с 14 очками осталась лидером группы 3, Нидерланды с 9 баллами остались вторыми. Венгрия оказалась в плей-офф за право выступать в дивизионе A или B, а Босния и Герцеговина вылетела в дивизион B.

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