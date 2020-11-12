Сборные Германии и Украины встретятся 14 ноября в рамках Лиги наций УЕФА. Какой прогноз на матч и кому отдают предпочтение букмекеры, подскажет "Футбол 24".

Матч Германия – Украина состоится в субботу, 14 ноября, на лейпцигской Ред Булл Арене. Начало игры пятого тура группового этапа Лиги наций 2020/21 – в 21:45. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Британская контора William Hill безусловным фаворитом противостояния считает Бундестим. На победу подопечных Йоахима Лёва можно поставить со скромным коэффициентом 1,28. Зато вероятность успеха "сине-желтых" оценивается потрясающим баллом 9,50. Даже ничья выглядит более вероятной – кэф 5,00.

Похожие цифры предлагают и австрийцы из Bwin. Коэффициент на победу сборной Германии здесь почти идентичен – 1,30. А вот ничья и потенциальная победа команды Андрея Шевченко менее вероятны. На "взятия Лейпцига" украинцами можно поставить с космическим коэффициентом 9,25. В свою очередь ничья оценивается баллом 5,50.

Германия и Украина встретятся этой осенью уже во второй раз. В октябре "сине-желтые" уступили Бундестим в Киеве (1:2). На голы Гинтера и Горецки украинцы ответили голом Малиновского с пенальти.

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