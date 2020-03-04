Германия точно не является фаворитом, – экс-одноклубник Шевченко оценил жеребьевку Лиги наций

Бывший форвард сборной Германии Оливер Бирхофф прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги наций 2020/21.

"Мне нравится состав нашей группы. В ней нет легких соперников, причем фаворита выделить довольно сложно. Германия точно им не выглядит.

Сборная Украины узнала календарь матчей в Лиге наций 2020/21

В прошлом розыгрыше турнира мы не очень удачно сыграли. Поэтому хотим успешно выступить в нынешней Лиге наций. Но, я считаю, что и Испания, и Швейцария, и Украина думают так же", – приводит слова Бирхоффа DFB.de.

Отметим, что Бирхофф успел поиграть с Андреем Шевченко в Милане. Немец выступал за "россонери" с 1998 по 2001 годы, тогда как украинец присоединился к итальянскому гранду в 1999 году.

Напомним, в предыдущем розыгрыше Лиги наций Украина выступала в дивизионе В. Команда Шевченко заняла первое место группы, опередив Чехию и Словакию.

"Португалію ми ж обіграли!": Олег Лужний – про суперників України у Лізі націй та епічні стики з Німеччиною у 2001-му