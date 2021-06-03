Нидерланды и Германия определили обладателя второй путевки в финал Евро-2021. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Европы U-21. полуфинал

Нидерланды U-21 – Германия U-21 – 1:2

Голы: Схюрс, 67 – Вирц, 1,8

Несколькими часами ранее португальцы победили Испанию и стали первым финалистом. Это означало, что Европа точно получит нового чемпиона среди молодежных сборных.

Во втором полуфинале сошлись Нидерланды и Германия, проигравшая решающий матч предыдущего розыгрыша Испании. Подопечные Штефана Кунца явно хотели снова побороться за титул и мощно начали встречу. Уже на первой минуте немцы красиво обошли прессинг соперника, предоставив Нмече кучу пространства на левом фланге. Вингер Андерлехта (контракт принадлежит Манчестер Сити) шведой вырезал передачу на Вирца, и тот не промахнулся. Очень скоро "жемчужина" Байера еще раз поразил ворота Бейло. Нидерланды снова провалились в прессинге, оставив Вирца без присмотра. 18-летний хавбек вышел на линию штрафной и пробил в дальний нижний угол.

Первый тайм вполне мог завершиться разгромом "оранжевых". Бериша со штрафного сотряс штангу, а Вирц попал в голкипера из острого угла. Герой Германии мог отдавать передачу партнеру на удобную позицию, однако соблазн оформить хет-трик перевесил. Нидерланды ответили лишь выходом Клюйверта один на один с Даменом – голкипер не подвел.

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После перерыва ожидаемого штурма ворот немцев не произошло. Команда Кунца спокойно перекрывала все зоны, да еще и выскакивала в опасные контратаки. Одна из таких завершилась двумя (!) подряд ударами Беришы в каркас. Растерянным Нидерландам помог стандарт. "Проклятый" Бериша умудрился наделать беды еще и у своих ворот. Вингер Зальцбурга сбросил примитивную подачу со штрафного точно на ногу центрбеку Схюрсу – 1:2. Чуть ли не в следующей атаке Боаду мог сравнять счет, однако пробил над перекладиной. Кунц оперативно ответил двумя заменами для укрепления редутов.

Вмешательство тренера помогло команде. Германия установила контроль над мячом и не позволяла оппоненту выходить на опасные позиции. Левый защитник Раум даже осмелился побежать в атаку и мощно пробил под перекладину – Бейло среагировал. На 85-й минуте Нидерланды провели быструю комбинацию, которую удачно завершил Боаду. Радость "оранжевых" испортил свисток рефери – офсайд. Как оказалось, это был последний шанс парней Эрика ван де Лоя на спасение.

Решающий поединок состоится в воскресенье, 6 июня. Германия попытается в третий раз в своей истории выиграть молодежный Евро, а для Португалии это может быть дебютный титул.

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