"До чемпионата Европы осталось еще две игры. Это важный тест против хорошего соперника. Мы хотим показать лучший результат и продолжить победный путь.

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Конечно, мы сочувствуем Украине. Это очень эмоционально. Я надеюсь, что мы сможем подарить людям там хорошее время в течение 90 минут.

В Украине есть замечательные спортсмены, которые пытаются принести счастье своей стране в трудные времена. Они черпают из этого много мотивации, и я считаю, что это замечательно. Я очень высоко оцениваю их в спортивном плане, я знаю некоторых игроков из Англии, а также игроков из Жироны. Они очень хорошие футболисты и всегда опасны. Мы должны играть очень хорошо, если хотим победить", – цитирует Гроса официальный сайт Немецкого футбольного союза.

Напомним, дуэль между Германией и Украиной состоится в понедельник, 3 июня, в Нюрнберге. Начало встречи в 21:45 по Киеву.

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