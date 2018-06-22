Германия – Швеция: прогноз на матч ЧМ-2018

Германия и Швеция встретятся в матче 2 тура группового этапа чемпионата мира-2018 в Сочи. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Германия – Швеция состоится 23 июня на стадионе Фишт в Сочи. Начало игры – 21:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Германия – Мексика: В Мексике было зафиксировано землетрясение после гола

Германия – Швеция, прогноз букмекеров на матч:

Специалисты авторитетной конторы Willam Hill явным фаворитом противостояния считают Германию. Коэффициент на победу команды Йоахима Лёва составляет 1.44, а потенциальный триумф шведов оценивается баллом 7.00. На ничью ставят 4.50.

Букмекеры из Bwin в Швецию верят чуть больше. На победу Германии коэффициент 1.50, ничья оценивается в 4.40, победа скандинавов – 6.50.

ЧМ-2018: 10 главных итогов 1-го тура – провал Неймара и Месси, пиренейских триллер и сенсационная Мексика

Напомним, в первом туре чемпионата мира-2018 Германия сенсационно уступила Мексике, пропустив единственный гол в первом тайме от Лосано. Швеция благодаря голу Гранквиста с пенальти одолела Южную Корею.

Таким образом Швеция и Мексика лидируют в группе F после первого тура. У обеих команд по 3 очка. Германия и Южная Корея замыкает квартет. Поэтому данный поединок имеет крайне важное значение для Германии, ведь в случае поражения команда Лёва рискует потерять титул чемпиона мира уже после группового этапа.