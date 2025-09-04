В четверг, 4 сентября, в рамках отбора к ЧМ-2026 состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

ЧМ-2026, квалификация

Группа А

Люксембург – Северная Ирландия – 1:3

Голы: Дардари, 30 – Рид, 7, Чарльз, 46, Девенни, 70

Нереализованный пенальти: Прайс, 7

Удаление: Корац, 66 (Люксембург, вторая желтая карточка)

Словакия – Германия – 2:0

Голы: Ганцко, 42, Стрелец, 55

Группа G

Нидерланды – Польша – 1:1

Голы: Дюмфрис, 28 – Кеш, 80

Группа J

Лихтенштейн – Бельгия – 0:6

Голы: Де Кейпер, 29, Тилеманс, 46, 70 (п.), Теате, 60, Де Брюйне, 62, Фофана, 90+1

Турция удержала победу над Грузией в битве с пятью голами, Литва спаслась от поражения Мальте

В группе А Люксембург на своем поле уступил Северной Ирландии. Гости вышли вперед уже на старте встречи – Прайс не сумел реализовать пенальти, однако партнера подстерег Рид. В середине тайма люксембуржцы восстановили интригу, сделав счет ничейным. Однако сразу после перерыва ирландцы снова вышли вперед. Вскоре Корац заработал вторую желтую карточку и оставил Люксембург в меньшинстве. Британцы сразу же реализовали численное большинство, сняв все вопросы относительно победителя.

В параллельной встрече Германия сенсационно проиграла в гостях Словакии. Несмотря на огромное преимущество Бундестима распаковать ворота соперника им не удалось, зато гол в раздевалку они получили: Стрелец отдал разрезную передачу на Ганцко и тот, ворвавшись в штрафную, прошил Бауманна. После перерыва немцы прибавили еще больше и... пропустили во второй раз. Автор ассиста добавил в свой актив еще и гол, мощно закрутив в левую девятку.

Как следствие, в лидеры группы выбились Северная Ирландия и Словакия, которые набрали по 3 очка. В свою очередь Германия в компании с Люксембургом – аутсайдеры.

В группе G Нидерланды на последних минутах упустили победу над Польшей. Хозяева владели неоспоримым преимуществом, которое сумели воплотить в гол усилиями Дюмфриса в середине тайма. После перерыва рисунок игры не изменился и все шло к логической победе "Оранье", пока за десять минут до завершения дуэли Кеш не шокировал нидерландцев. К слову, на 83-й минуте в составе Польши появился экс-защитник Динамо Томаш Кендзера.

Таким образом, в турнирной таблице теперь триумвират – Нидерланды, Польша и Финляндия набрали по 7 очков.

В группе J Бельгия камня на камне не оставила от Лихтенштейна. Дублем отметился Тилеманас, также стоит упомянуть о голе Де Брюйне. Бельгия набрала 7 очков и разместилась на третьей строчке турнирной таблицы. Лидирует с 10 пунктами Уэльс, а вторым идет Северная Македония (8 баллов).

