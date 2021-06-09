Бундестим имеет последний шанс стать чемпионом Европы перед первой за 15 лет сменой тренера. Смотрите на "Футбол 24" сюжет, посвященный национальной команде Германии.

Германия – одна из двух самых титулованных команд в истории чемпионатов Европы. Именно Бундестим и Испания имеют в своем активе по 3 победы.

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На последнем ЧМ-2018 Германия провалилась, не сумев выйти из группы. К чемпионату Европы команда Йоахима Лева подходит не в оптимальной форме – всего 5 побед в 12 матчах. Соперниками Бундестим в квартете F станут Франция, Венгрия и Португалия – сильнейшая четверка на всем Евро.

Двенадцатая сборная рейтинга ФИФА везет на Евро третий самый дорогой состав среди всех участников – общая стоимость игроков составляет 936 млн евро (дороже только Франция и Англия). Среди потерь – голкипер Барселоны Марк-Андре тер Штеген и полузащитник Боруссии Д Марко Ройс.

Напомним, этот турнир станет последним для Йоахима Лёва на посту наставника Германии. После завершения турнира его преемником станет Ганс-Дитер Флик.