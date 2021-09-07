Главный тренер Бундестим Ганс-Дитер Флик получил причины для головной боли перед 6-м туром квалификации на Мундиаль.

Хавбек Марко Ройс не сможет сыграть в выездном поединке против Исландии. Об этом сообщил Флик на предматчевой пресс-конференции.

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По словам наставника сборной Германии, у футболиста возникли проблемы с коленом. Впрочем, он заверил, что повреждение Ройса не является серьезным, но игру все же придется пропустить.

К слову, поединок против Исландии состоится завтра, 8 сентября. Сейчас Германия с 12-ю очками возглавляет группу J.

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