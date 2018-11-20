Германия побила 40-летний антирекорд

Текущий год сборная Германии не сможет занести себе в актив.

В последнем матче Лиги наций подопечные Йоахима Лева не смогли удержать победу в матче против сборной Нидерландов (2:2).

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Таким образом, Германия не побеждает уже в 5-ти официальных матчах подряд. Последний раз такая провальная серия в Бундестима наблюдалась в сезоне 1978/79, тогда команда не знала вкуса побед в 6-ти матчах подряд, сообщает Gracenote.

Напомним, по итогам группового этапа Лиги наций сборная Германии опустилась в дивизион В.

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