Германия шикарно начала домашний чемпионат Европы, разгромив Шотландию. Юлиан Нагельсманн повторил стартовый состав на поединок против Венгрии, а его сборная закрепилась в статусе самого зрелищного фаворита. Англия невероятно скучная, Франция делает ставку на контрвыпады, а Германия просто душит своих соперников позиционными атаками.

Германия разгромила Шотландию в матче-открытии Евро-2024

Бундестим проломила автобус

Кроос разыгрывает из глубины, фулбеки дают ширину на флангах, а Гюндоган, Вирц и Мусиала открываются между линиями. Качественная структура, интересные комбинации – все при Бундестим. Но создавать моменты против венгерского автобуса было сложно. Мадьяры успевали закрывать коридоры для передач.

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Поэтому на старте встречи Германия искала другие подходы к воротам. Хаверц открывался под забросы в штрафную и даже выжал из этого супершанс, оттеснив от мяча Орбана. Кроос постоянно загружал с угловых, а когда немцы хитро разыграли стандарт, то Андрих едва не забил ударом в касание.

Бундестим все же дожала венгров. Комбинация в последний момент снова захлебнулась, однако Гюндоган до конца поборолся и выгрыз мяч перед чужими воротами. Скидка под удар Мусиале – гол.

Нойеру пришлось спасать

Смелый футбол Нагельсманна раскрывает игру в обе стороны. Если к английским или французским воротам попробуй подберись, то Германия оставляет позади мало игроков и много пространства. Уже в дебюте встречи голевые моменты возникли у Шаллая и Боллы. Андриху пришлось подчищать, а Нойеру – спасать.

Венгрия очень остро разыгрывала стандарты. Собослай прекрасно подкрутил со штрафного, но голкипер Баварии примерил футболку Супермена и вытащил мяч из "девятки". Со следующего штрафного Доминик подал, а Шаллай даже забил, однако арбитры зафиксировали офсайд.

Во втором тайме Германия и не думала играть осторожнее. Высокий прессинг, высокое расположение игроков. Когда Венгрия проходила прессинг, то получала хорошие возможности на контратаках. Рюдигер побежал на фланг к Шаллаю, а в штрафной Варга остался один в один против Та и нанес очень опасный удар.

Горячая концовка для голкиперов

Германия продолжала расшатывать венгерские редуты. Подобраться близко к воротам было сложно, поэтому Кроос и Мусиала пробовали бить издали. Джамал был лучшим на поле. Именно он запустил атаку на второй гол – подключил слева Миттельштедта. Фулбек на стадионе своего Штутгарта идеально прострелил на Гюндогана.

Нагельсманн бросил в бой других креативных футболистов Штутгарта, но лучшие моменты имели Киммих и Сане. Гулачи крутился в воротах и довел количество сейвов до пяти. А на другом конце поля Нойер столкнулся с массивным Адамом после подачи Собослая, но уберег ворота "сухими".

Германия набрала шесть очков и первой на всем турнире вышла в плей-офф. Венгрия с нулем на дне группы А.