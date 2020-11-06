Йоахим Лев определился со списком игроков сборной Германии на ноябрьские поединки против Украины, Чехии и Испании.

Полная заявка команды состоит из 25 игроков, сообщает официальный Twitter Бундесманшафт. Лев дал шанс двум новичкам – защитникам Филиппу Максу (ПСВ) и Феликсу Удуохаю (Аугсбург).

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Отмечается, что в состав вернулись Тильо Керер (ПСЖ), Илкай Гюндоган (Манчестер Сити) и Лерой Сане (Бавария). Если сравнивать с заявкой на октябрьские матчи, то отсутствуют Лукас Клостерманн (РБ Лейпциг), Юлиан Дракслер (ПСЖ), Суат Сердар (Шальке), Эмре Джан (Боруссия Д), Никлас Зюле (Бавария) и Кай Хаверц (Челси).

Интересно, что 8 игроков из заявки не будут принимать участие в товарищеском матче против Чехии (11 ноября). Мануэль Нойер, Серж Гнабри, Леон Горецка, Йозуа Киммих, Лерой Сане (все – Бавария), а также Маттиас Гинтер (Боруссия М), Тони Кроос (Реал) и Тимо Вернер (Челси) вызваны исключительно для двух матчей Лиги наций – против Украины (14 ноября) и Испании (17 ноября).

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