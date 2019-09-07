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Видео феерического камбэка Нидерландов в матче отбора Евро-2020 против Германии

00:57 48 Читати українською
Видео феерического камбэка Нидерландов в матче отбора Евро-2020 против Германии
Германия – Нидерланды – видео голов и обзор матча

"Оранжевые" смогли завоевать три очка в гостевом матче против подопечных Йоахима Лева. Смотрите видео голов и обзор противостояния Германия – Нидерланды.

9’ Серж Гнабри
73’ Тони Кроос
 
Фрэнки де Йонг 59’
Йонатан Та 66’
Дониэлл Мален 79’
Джорджиньо Вейналдум 90+1’
9’ Серж Гнабри
59’ Фрэнки де Йонг
66’ Йонатан Та
73’ Тони Кроос
79’ Дониэлл Мален
90+1’ Джорджиньо Вейналдум

Начало матча выдалось для хозяев более чем оптимистичным – Клостерман получил передачу, вышел практически один на один с Силессеном и пробил точно в него, а Гнабри сыграл на добивании – 1: 0! Немцы продолжили удерживать инициативу, однако до перерыва зрители так и не увидели голов от обеих команд.

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А вот второй тайм превратился в настоящее зрелище – сначала голландцы вышли вперед благодаря уверенным действиям Фрэнки Де Йонга и автоголу Джонатана Та, а "бундестим" ответила ударом с пенальти от Тони Крооса.

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Впрочем, успех игрока Реала так и не стал спасительным для хозяев – джокер Мален и Вейналдум принесли волевую победу представителям "страны тюльпанов" – 4:2.

1 тайм:

2 тайм:

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Евро-2020 Германия - Нидерланды Германия Германия Нидерланды Нидерланды Видеоновости
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