Видео феерического камбэка Нидерландов в матче отбора Евро-2020 против Германии

Начало матча выдалось для хозяев более чем оптимистичным – Клостерман получил передачу, вышел практически один на один с Силессеном и пробил точно в него, а Гнабри сыграл на добивании – 1: 0! Немцы продолжили удерживать инициативу, однако до перерыва зрители так и не увидели голов от обеих команд.
А вот второй тайм превратился в настоящее зрелище – сначала голландцы вышли вперед благодаря уверенным действиям Фрэнки Де Йонга и автоголу Джонатана Та, а "бундестим" ответила ударом с пенальти от Тони Крооса.