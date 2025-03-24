В воскресенье, 23 марта, в элитном дивизионе Лиги наций состоялись четвертьфинальные ответные матчи. Отчет о трех из них читайте на "Футбол 24".

Лига наций 2024/25, дивизион А, 1/4 финала, ответные матчи

Германия – Италия – 3:3 (первый матч – 2:1)

Голы: Киммих, 30 (п.), Мусиала, 36, Кляйндинст, 45 – Кин, 49, 69, Распадори, 90+5 (п.)

Испания – Нидерланды – 3:3 (по пенальти – 5:4) (первый матч – 2:2)

Голы: Оярсабаль, 6 (п.), 67, Ямаль, 103 – Депай, 54 (п.), Матсен, 79, Симонс, 108 (п.)

Португалия – Дания – 5:2 (первый матч – 0:1)

Голы: Андерсен, 38 (аг.), Роналду, 72, Тринкау, 86, 91, Рамос, 115 – Кристенсен, 56, Эриксен, 76

Нереализованный пенальти: Роналду, 6 (Португалия)

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Германия на своем поле неожиданно разгромила Италию. Первый матч завершился победой Бундестим со счетом 2:1, поэтому "Скуадра Адзурра" сохраняла неплохие шансы на камбэк. К сожалению, чуда не произошло – Буонджорно на 30-й минуте ударил соперника по ногам в собственной штрафной и Киммих с пенальти вывел немцев вперед. Вскоре Мусиала, казалось, снял вопрос о победителе, а на последней минуте тайма Кляйндинст добил соперника, забив гол "в раздевалку".

Однако итальянцы не собирались опускать руки и сразу после перерыва размочили счет. Затем Кин оформил дубль, зажегши надежду в сердцах болельщиков, а на 5-й добавленной к матчу минуте Распадори сравнял. На большее не хватило времени – дальше идут немцы.

Не менее зрелищный футбол продемонстрировали Испания и Нидерланды. Боевая ничья 2:2 в первой игре оставляла равные шансы на полуфинал каждой из команд. Оярсабаль с пенальти вывел пиренейцев вперед уже на старте встречи. После перерыва Депай ответил своим ударом с одиннадцатиметровой отметки. Вскоре нападающий Реал Сосьедада оформил дубль, однако удержать победу испанцам не удалось – Мансен за 10 минут до завершения игры восстановил статус-кво.

Игра перешла в овертаймы, где команды продолжили забивать – на гол Ямаля точным выстрелом с пенальти ответил Симонс. В конце концов, все решалось в лотерее, где больше повезло испанцам – у них свой удар не реализовал Ямаль, а у нидерландцев не повезло Лангу и Малену.

Дания не смогла закрепить успех с Португалией после победы в домашнем матче и прекратила борьбу за трофей Лиги наций. Уже на 6-й минуте хозяева заработали пенальти. Роналду подошел к мячу и... не смог переиграть своего визави. В конце тайма сопернику помог Андерсен, срезав мяч в собственные ворота.

Кристенсен после перерыва сравнял счет, а в середине второй сорокапятиминутки Эриксен ответил точным ударом на гол Роналду. Удержать комфортное преимущество датчанам не удалось – Тринкау сумел перевести игру в дополнительное время. Уже на первой минуте овертайма нападающий Спортинга оформил дубль, а затем Рамос окончательно похоронил надежды Дании на полуфинал Лиги наций.

Как следствие, в полуфиналах Германия сыграет с Португалией, а Испания встретится с Францией.

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