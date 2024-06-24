Футболист получил повреждение в матче 3-го тура группового этапа против Швейцарии (1:1), хотя провел его без замен. Обследование на следующий день выявило у Рюдигера растяжение мышц задней поверхности бедра.

Швейцария – Германия –1:1 – видео голов и обзор матча Евро-2024

Врачи сборной Германии надеются, что успеют вернуть Антонио в состав на матч 1/8 финала, сообщает AP. Потенциальная потеря стала бы большой проблемой для тренерского штаба, ведь партнер Рюдигера по центру обороны (Джонатан Та) точно не сыграет, потому что будет отбывать дисквалификацию.

К слову, свой матч 1/8 финала Евро-2024 сборная Германии проведет 29 июня. Соперником "Бундестим" станет команда, которая займет второе место в группе С (сейчас это Дания).

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