В Германии рассматривается вариант обязательной вакцинации для профессиональных спортсменов. Рассказал об этом премьер-министр федеральной земли Северная Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст.

"На предыдущем совещании руководителей государства мы быстро пришли к единому мнению: если зрители должны соблюдать правила 2G, чтобы посетить стадион, то, по нашему мнению, это должно касаться и спортсменов (в частности, футболистов – прим.).

Меркель прокомментировала отказ Киммиха от вакцинации, отметив интересную черту футболиста

Но следует проверить, имеем ли мы право на такие меры. Однако мнение министров по этому вопросу сейчас таково", – цитирует слова премьер-министра федеральной земли Северная Рейн-Вестфалия Sky Sport Deutschland .

Правила 2G, о которых упомянул чиновник, действует в отдельных регионах Германии. Они означают, что только вакцинированные или переболевшие коронавирусом в течение последних 6 месяцев могут посещать общественные места, в том числе и спортивные события.