Германия – Мексика: прогноз на матч ЧМ-2018

Германия и Мексика встретятся 17 июня в 1 туре группы F чемпионата мира-2018. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Германия – Мексика состоится на стадионе Лужники в Москве в 18:00 в рамках группы F. Футбол 24 проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Превью ЧМ-2018, группа F: Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея – все, что нужно знать

Авторитетная букмекерская William Hill считает Германию фаворитом поединка и оценивает победу Бундестима с коэффициентом 1,44. Потенциальный триумф мексиканцев оценивается в 6,50, а ничья – 4,60.

Другая букмекерская контора – Bwin тоже называет подопечных Йоахима Лева фаворитами противостояния. Коэффициент на их победу составляет 1,50, потенциальная победа Мексики оценивается в 7,00, а ничья – в 4,20.

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Германия попала на чемпионат мира, завоевав 1 место в группе С Европейской квалификации, добыв за 10 игр максимальные 30 очков.

Мексика также вышла на ЧМ-2018 с 1 места в группе, имея в активе 21 очко после 10 матчей.

Германия и Мексика встречались 5 раз. Трижды победу праздновала Бундестим, два поединка заканчивались ничьей.