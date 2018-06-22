Германия – Мексика: анонс матча ЧМ-2018

Германия и Мексика сыграют в матче 1 тура Чемпионата мира 2018 в группе F. Анонс игры читайте на "Футбол 24".

Германия – Мексика

17 июня, 18:00. Москва, стадион "Лужники"

Главный арбитр: Алиреза Фагани (Иран)

Телетрансляция на канале "Интер", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Германия – Мексика: прогноз на матч ЧМ-2018

Действующие чемпионы мира начинают свой путь матчем против команды, которая всегда готова удивить. Германия переживает серьезный кризис, о чем свидетельствуют результаты последних товарищеских матчей. После отбора ЧМ-2018 команда Лева сыграла 4 матча против фаворитов турнира, а также 5-й с Австрией. Два поражения и 3 ничьи – не тот результат, который настраивает на положительные ожидания. Натужная минимальная победа над Саудовской Аравией немного украсила эту статистику. Остается надеяться на традиционный немецкий дух победителей, который наиболее ярко проявляется на финальных турнирах.

К слову, с Левом Бундестим 5 раз подряд доходила минимум до 1/2 финала на чемпионатах Европы и мира. Уже 36 лет Германия не проигрывает свой стартовый матч на мундиале, а 7 последних кубков мира начинала с победы. Эти цифры – главный повод для спокойствия. В каком бы состоянии не была эта сборная, она выдает результат.

Мексика также выглядела в последнее время неоднозначно. Вроде и побед побольше, но против сборных, которые не претендуют на мировое величие. Скандал с 30-ю проститутками и звездами команды тоже дал свой отпечаток. Значительную часть концентрации пришлось направить на разговоры с близкими вместо того, чтобы фокусироваться на главном. Хотя лидер немецкой атаки Тимо Вернер называет "ацтеков" самым тяжелым соперником в группе, где также выступают Швеция и Южная Корея. И что-то в этом есть.

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История противостояния

Впрочем немцы не проиграли мексиканцам ни одного матча из 5 предыдущих. Последние 3 были официальными. Дважды Германия била Мексику на Кубке Конфедераций и раз на ЧМ-1998. Тогда, 20 лет назад, "ацтеки" вышли вперед на старте второго тайма, но успели пропустить 2 гола за последние 15 минут.

Кадры и скандал

В сборной Германии все здоровы, утверждает главный тренер. В частности, и капитан Мануэль Нойер. Голкипер Баварии провел всего 2 товарищеских матча за очень длительный период, но готовится спасать команду на Мундиале в России. С большим скандалом страна встретила фото Илкая Гюндогана и Месута Озила с президентом Турции, которого упрекают в не слишком демократических методах управления. Фанаты свистят на своих игроков, а хавбека Манчестер Сити даже довели до истерики. На одной из тренировок Гюндоган со слезами на глазах покинул поле.

Также не все поняли решение Лева оставить чемпиона Англии Лероя Сане вне заявки. Ставка на опыт и своих любимцев? Это все хорошо, но помешал бы этой команде один из лидеров Манчестер Сити? Мексиканцы также не испытывают кадрового голода. На разных позициях есть из кого выбирать. Так, в полузащите могут появиться джокеры Фабиан и Корона, братья дос Сантос имеют равные шансы на выход в основе, а нападению добавляет вариативности Рауль Хименес. Предусмотреть стартовый состав Хуана Карлоса Осорио почти невозможно, ведь за своих 46 матчей на должности он всегда выставлял другую основу.

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Ориентировочные составы на матч Германия – Мексика

Германия: Нойер – Эктор, Боатенг, Хуммельс, Киммих – Хедира, Кроос – Ройс, Мюллер, Дракслер – Вернер

Мексика: Очоа – Сальседо, Морено, Айяла, Лаюн – Эррера, Гуардадо, Джонатан Дос Сантос – Вела, Чичарито, Лосано

Прогноз от Футбол 24 – 3:2

Германия снова победит. Минимально, но результативно. Нас ждет классный матч с голами и традиционным итогом. Где-где, а в группе команда Лева не должна провалиться.