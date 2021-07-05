Главный тренер Штефан Кунц выбрал 19 игроков для поездки в Токио, информирует официальный сайт DFB. Немцы креативно подошли к объявлению заявки, подготовив яркий ролик в стиле японских мультфильмов – аниме.

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На Олимпиаду можно везти игроков, родившихся после 31 декабря 1996 года, однако для трех делают исключение. Выбором Кунца стали хавбеки Амири (Байер) и Арнольд (Вольфсбург), а также форвард Крузе (Унион). В столицу Японии полетят и семь игроков молодежной сборной, которые месяц назад выиграли чемпионат Европы.

Добавим, что на Олимпиаде-2016 немцы удовлетворились серебряными медалями, уступив в финале Бразилии.

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