Украинская ассоциация футбола и Немецкий футбольный союз усилили сотрудничество, которое поможет нам в условиях войны.

Андрей Шевченко сегодня подписывает соглашение с Берндом Нойендорфом перед товарищеским матчем Германия – Украина в ратуше Нюрнберга. Глава УАФ и президент НФС договорились о новых инициативах для развития украинского футбола.

Германия – Украина: анонс товарищеского матча

Германия с лета-2024 организует футбольные лагеря в Маленте и Барзингхаузене, куда пригласят украинских детей из зоны боевых действий, сообщает официальный сайт НФС. Кроме этого, немцы начнут обучение украинских тренеров.

Немецкий футбольный союз отметил, что давно помогает Украине. С начала полномасштабного вторжения через фонд Эгидиуса Брауна немцы направили 10,5 миллиона евро на различные проекты помощи пострадавшим от войны в Украине.

"Мы ценим поддержку НФС и открыты для дальнейшего сотрудничества. Это усиливает наш футбол и нашу страну. Дети больше всего страдают от войны", – сказал Андрей Шевченко.