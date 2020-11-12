Германия – Чехия – 1:0 – видео гола и обзор матча
07:30 - Читати українською
Сборная Германии принимала Чехию в товарищеском поединке. Смотрите видео голов и обзор матча Германия – Чехия.
Немцы на правах хозяина встречи открыли счет в матче против чехов, отличился нападающий Бенфики Джан-Лука Вальдшмидт.
До перерыва хозяева уверенно контролировали игру. Во втором тайме чешским футболистам удалось выровнять рисунок игры, но на исход поединка это не повлияло.
Германия одерживает минимальную победу и готовится к поединку в Лиге наций против Украины, который состоится 14 ноября.
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