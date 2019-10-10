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Германия – Аргентина – 2:2 – видео голов и обзор матча

00:40 26 Читати українською
Германия – Аргентина – 2:2 – видео голов и обзор матча
Германия – Аргентина – 2:2 – видео голов и обзор матча / твиттер сборной Аргентины

Аргентина совершила камбэк в товарищеском матче против Германии. Смотрите видео голов и обзор матча Германия – Аргентина на "Футбол 24".

Товарищеские матчи
Германия
2
2 : 2
2
Аргентина
21:45 09:10:2019
завершено
16’ Серж Гнабри
22’ Кай Хаверц
 
Лукас Аларио 66’
Лукас Окампос 85’
16’ Серж Гнабри
22’ Кай Хаверц
66’ Лукас Аларио
85’ Лукас Окампос

Сборные Германии и Аргентины разошлись результативной ничьей в товарищеском матче. В первом тайме немцы оформили уверенную преимущество благодаря Гнабри, который сначала отличился голом, а затем ассистировал Хаверцу.

Аргентина на выезде расписала боевую ничью с Германией – "альбиселесте" удался красивый камбэк

Во втором тайме аргентинцы смогли сравнять счет. Сократил отставание Аларио, а в конце матча Окампос спас ничью для аргентинцев.

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Теги
Товарищеские матчи Мир Германия - Аргентина Видеоновости Германия Аргентина Аргентина
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