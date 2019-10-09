Германия – Аргентина: онлайн-трансляция товарищеского матча

Германия в родных стенах принимает Аргентину. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24"
Товарищеский матч Германия – Аргентина начался в 21:45 по киевскому времени. Телетрансляция поединка проходит на канале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
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Стартовые составы
Германия: тер Штеген – Клостерманн, Кох, Зюле, Хальстенберг – Киммих, Джан – Гнабри, Хаверц, Брандт – Вальдшмидт
Аргентина: Маркесин – Фойт, Отаменди, Рохо, Тальяфико – Де Пауль, Паредес, Перейра – Дибала, Мартинес, Корреа
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