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Германия – Аргентина: онлайн-трансляция товарищеского матча

21:40 342 Читати українською
Германия – Аргентина: онлайн-трансляция товарищеского матча
Германия – Аргентина: онлайн-трансляция товарищеского матча

Германия в родных стенах принимает Аргентину. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24"

16’ Серж Гнабри
22’ Кай Хаверц
 
16’ Серж Гнабри
22’ Кай Хаверц

Товарищеский матч Германия – Аргентина начался в 21:45 по киевскому времени. Телетрансляция поединка проходит на канале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

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Стартовые составы

Германия: тер Штеген – Клостерманн, Кох, Зюле, Хальстенберг – Киммих, Джан – Гнабри, Хаверц, Брандт – Вальдшмидт

Аргентина: Маркесин – Фойт, Отаменди, Рохо, Тальяфико – Де Пауль, Паредес, Перейра – Дибала, Мартинес, Корреа

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Мир Германия - Аргентина Германия Германия Аргентина Аргентина
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